История и археология: Как выглядела Жар-птица и могла ли она существовать с научной точки зрения

Вокруг Жар-птицы испокон веков ходило множество легенд. Мы, современные люди, знаем её как сказочного персонажа либо образ в народном прикладном творчестве, однако предки-славяне искренне верили, что Жар-птица существует на самом деле.
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