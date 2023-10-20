Россия нашла эффективный способ борьбы с ракетами ATACMS на Украине

Любые точки пуска быстро уничтожат МиГ-31 с «Кинжалами».Начало постоянного дежурства над акваторией Черного моря русских истребителей МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» – это эффективный ответ на использование Украиной для ударов по России американских дальнобойных баллистических ракет ATACMS.