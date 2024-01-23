Олимпийский чемпион будет готовить уральскую команду к «Играм будущего»

Олимпийский чемпион по боксу, действующий чемпион мира WBA Евгений Тищенко вошел в тренерский штаб звездной уральской команды Gamers of Future – она примет участие в «Играх будущего 2024» в дисциплине фиджитал-единоборств.
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