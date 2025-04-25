"Мы движемся в правильном направлении": Лавров согласился с президентом США

Глава МИД России дал интервью американскому изданию.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что разделяет мнение Дональда Трампа о прогрессе в усилиях России и США по урегулированию ситуации на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии