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Во всех районах Астраханской области почтили память героев и жертв Чернобыльской катастрофы

Во всех районах Астраханской области почтили память героев и жертв Чернобыльской катастрофы

На состоявшихся митингах возложили цветы к обелискам и почтили память погибших минутой молчания. 26 апреля 1986 года навсегда вошел в историю как день, когда мир столкнулся с одной из самых масштабных техногенных катастроф — аварией на Чернобыльской АЭС.

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