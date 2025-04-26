Во всех районах Астраханской области почтили память героев и жертв Чернобыльской катастрофы

На состоявшихся митингах возложили цветы к обелискам и почтили память погибших минутой молчания. 26 апреля 1986 года навсегда вошел в историю как день, когда мир столкнулся с одной из самых масштабных техногенных катастроф — аварией на Чернобыльской АЭС.