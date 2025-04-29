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Дума Иркутска стала победителем конкурса областного Законодательного Собрания

Дума Иркутска стала победителем конкурса областного Законодательного Собрания

Дума города Иркутска стала победителем ежегодного конкурса областного Законодательного Собрания. Она по итогам 2025 года стала лучшей среди представительных органов муниципальных образований в номинации «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения».

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