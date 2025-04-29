Дума Иркутска стала победителем конкурса областного Законодательного Собрания

Дума города Иркутска стала победителем ежегодного конкурса областного Законодательного Собрания. Она по итогам 2025 года стала лучшей среди представительных органов муниципальных образований в номинации «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения».
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