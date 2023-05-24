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Российские осужденные снизили вырубку леса на 31%

Российские осужденные снизили вырубку леса на 31%

Государственная лесоучетная организация «Рослесинфорг» предоставила отчет, в котором видно, что объемы лесозаготовительных мероприятий, производимые учреждениями ФСИН сократились на 31%.

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