Россиянам рассказали о запрете продажи участка с 1 марта

Изменения в законодательстве о регистрации недвижимости, вступающие в силу 1 марта 2025 года, сделают невозможной продажу земельных участков и расположенных на них объектов, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствует информация о точном местоположении границ .
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