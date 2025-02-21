Россиянам рассказали о запрете продажи участка с 1 марта

Изменения в законодательстве о регистрации недвижимости, вступающие в силу 1 марта 2025 года, сделают невозможной продажу земельных участков и расположенных на них объектов, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствует информация о точном местоположении границ .