Давыдов о возрастном цензе: «Юниоры все равно будут прыгать сложные прыжки, потому что этот процесс уже не остановить»

Тренер Сергей Давыдов поделился мнением о возрастном цензе в фигурном катании. – Нередко можно услышать, что в России слишком рано начинают изучать сложные элементы.

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