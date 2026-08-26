Певица Натали рассказала о депрессии и смерти мужа в июле 2023

Певица Натали в интервью Борису Корчевникову рассказала о борьбе своего мужа Александра Рудина с тяжёлой депрессией, вызванной последствиями коронавируса и смертью отца, а также о том, как она переживала его утрату в июле 2023 года.
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