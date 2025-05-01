Украина призвала лишить олимпийскую чемпионку Мельникову нейтрального статуса

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, а также глава Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина обратились с письмом в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой лишить российскую гимнастку Ангелину Мельникову нейтрального статуса, передает Спортс.