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Каллас сообщила о создании группы из политиков и военных по обороне ЕС

Каллас сообщила о создании группы из политиков и военных по обороне ЕС

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по международным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о создании группы из бывших политиков и военных для выработки стратегии защиты блока без участия США.

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