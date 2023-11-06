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Закон и Порядок

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"Россия - последняя, кто будет нас учить". Постпред Израиля в ООН

"Россия - последняя, кто будет нас учить". Постпред Израиля в ООН

Давайте для начала освежим в памяти несколько важных цифр. Уже после войны наше правительство, на основании исследования, проведённого РАН, оценило потери Советского Союза в Великой Отечественной войне в 26,6 миллиона человек.

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