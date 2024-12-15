❗️Два судна следуют к месту крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили РИА Новости в Морспасслужбе В операции участвует спасательный буксир «Меркурий» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы.
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❗️Два судна следуют к месту крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили РИА Новости в Морспасслужбе В операции участвует спасательный буксир «Меркурий» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы.