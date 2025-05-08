Россиян предупредили о рисках рассрочки при покупке недвижимости

В условиях высоких ипотечных ставок и сокращения льготных программ кредитования в России рассрочка стала едва ли не главной альтернативой для покупателей недвижимости, но у нее есть риски, предупредил россиян в беседе с «Лентой.
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