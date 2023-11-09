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«Ювентус» и Локателли продлили контракт до 2028 года (Фабрицио Романо)

«Ювентус» и Локателли продлили контракт до 2028 года (Фабрицио Романо)

Мануэль Локателли заключил новое соглашение с «Ювентусом». 25-летний полузащитник сегодня продлил контракт с туринским клубом до 2028 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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