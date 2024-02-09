30% граждан России выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса

Natalija Osminina

"вкушение запретного яблочка" - это ОБРАЗ ПОЗНАНИЯ ДРУГ ДРУГА. Червячок из яблока надоумил.))) По большому счету - это секс и размножение. До вкушения яблока Адам и Ева не размножались. Так что "потом" по Вашей версии не получается))