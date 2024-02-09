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30% граждан России выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса

30% граждан России выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) затеял опрос к 215-летию со дня рождения английского натуралиста, путешественника и потомственного масона Чарлза Роберта Дарвина.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;вкушение запретного яблочка&quot; - это ОБРАЗ ПОЗНАНИЯ ДРУГ ДРУГА.  Червячок из яблока надоумил.))) По большому счету - это секс и размножение. До вкушения яблока Адам и Ева не размножались. Так что &quot;потом&quot; по Вашей версии не получается))
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10 час.
Олег Тимошенко
Скорее обезьяны появились от человека.
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7 час.
Natalija Osminina
Нет. Они не имеют друг к другу никакого отношения Это доказала генетика и биология.
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7 час.

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