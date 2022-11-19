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Билли Донован: «Почему заменил Лавина в концовке? Это было лучшим решением»

Главный тренер «Чикаго» Билли Донован объяснил решение оставить на скамейке Зака Лавина в концовке матча против «Орландо» (107:108).

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