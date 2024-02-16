Немофила – находка для ленивых цветоводов или тех, у кого нет достаточно времени для ухода за садом

Немофила – находка для ленивых садоводов и тех, у кого нет времени ухаживать за своим садом. Все лето, во время пересева и большую часть осени ваш участок будет окружен яркими красками без вашего непосредственного участия.
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