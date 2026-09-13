«То же самое было на Сочи Автодроме». Попов и Фабричнова раскритиковали Мадринг

«То же самое было на Сочи Автодроме». Попов и Фабричнова раскритиковали МадрингPirelliРоссийские комментаторы Формулы 1 Алексей Попов и Наталья Фабричнова в стриме по ходу квалификации Гран При Испании удивились, что архитекторы автодрома Мадринг умудрились построить такую необгонную трассу.