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«То же самое было на Сочи Автодроме». Попов и Фабричнова раскритиковали Мадринг

«То же самое было на Сочи Автодроме». Попов и Фабричнова раскритиковали МадрингPirelliРоссийские комментаторы Формулы 1 Алексей Попов и Наталья Фабричнова в стриме по ходу квалификации Гран При Испании удивились, что архитекторы автодрома Мадринг умудрились построить такую необгонную трассу.

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