Депутат Хамитов предложил ввести физкультминутки в государственных учреждениях

Речь идет о кратковременных физических упражнениях Заместитель председателя комитета Государственной думы по спорту Амир Хамитов из партии «Новые люди» предложил ввести регулярные физкультминутки в госучреждениях, предприятиях и прочих организациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии