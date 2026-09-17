Александр Кондрашкин назначен директором по данным кластера «КИОН»

Кластер «КИОН» объединяет кино, музыку и книги в одном периметре, что расширяет возможности аналитиков видеть, как пользователи взаимодействуют с разными сервисами отдельно и в переходах между ними.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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