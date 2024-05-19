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Петербургский дневник

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Евросоюз может ужесточить требования для россиян к ввозу домашних животных

Евросоюз может ужесточить требования для россиян к ввозу домашних животных

Новые правила введут осенью С 16 сентября 2024 года для ввоза собак, кошек или хорьков необходимо будет предоставлять документ с результатами теста на антитела к вирусу бешенства, взятого как минимум через 30 дней после вакцинации и за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС.

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