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Ученые назвали социальное неравенство главной причиной нехватки воды в городах: Новости ➕1, 11.04.2023

Ученые назвали социальное неравенство главной причиной нехватки воды в городах: Новости ➕1, 11.04.2023

Исследовательская группа сосредоточила свое внимание на Кейптауне в ЮАР, где городской кризис водоснабжения означает, что многие малообеспеченные люди живут без кранов или туалетов в домах, получая ограниченное количество воды для питья и гигиены.

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