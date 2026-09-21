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Царьград

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Собянин отверг идею переноса столицы России за Урал

Собянин отверг идею переноса столицы России за Урал

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы России в другой регион. Он подчеркнул, что такие решения приводят лишь к значительным затратам федерального бюджета без значительного повышения эффективности.

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