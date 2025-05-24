Более 155 украинских военных потеряны ВСУ в зоне действия войск "Север"

Российское Минобороны сообщает о потерях ВСУ в более чем 155 солдат в зоне "Север". Удары нанесены по технике десантно-штурмовых, пехотных бригад и теробороны в Сумской и Харьковской областях, уничтожены танк, артиллерия и склад боеприпасов.