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В аэропортах Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения

В аэропортах Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения

В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля вновь разрешены посадка и вылет воздушных судов.Как сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, ранее действовавшие ограничения были отменены.

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