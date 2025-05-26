В аэропортах Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения

В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля вновь разрешены посадка и вылет воздушных судов.Как сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, ранее действовавшие ограничения были отменены.
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