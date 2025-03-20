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Будьте счастливы! Весь мир отмечает День счастья

Будьте счастливы! Весь мир отмечает День счастья

Сегодня, 20 марта, отмечается Международный день счастья. Он был учрежден в июне 2012 года ООН, чтобы поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством, которое объединяет людей с разных уголков мира.

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