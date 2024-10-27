Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, что украинскому лидеру не жалко свой народ, у него преобладают амбиции, поэтому он не идет на скорейшее прекращение конфликта.
Лукашенко заявил, что Зеленскому не жалко украинский народ
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Только КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ. Нет такой страны. Ещё в 1919г, во Франции, подводя ИТОГИ Первой Мировой (Германия проиграла) и на каком основании, немцы с бандитом Махно образовали УНР, в 1918 г.Когда шла Гражданская война в России. А т.к. Германия проиграла войну, то БРЕСТСКИй ДОГОВОР 1918 г, сочли НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. И ВСЕ условия немцев, в этом ДОГОВОРЕ. По укловию, Украинская губерния, как и Прибалтика с Финляндией обретали НЕЗАВИСИМОСТЬ. Но т.к. По Закону АНТАНТы, вообще НЕЛЬЗЯ ЗАКЛЮЧАТЬ ПРОМЕЖУТОЧНВЕ ДОГОВОРЫ. А Брестский договор, как раз ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, тем более не действителен. И далее, в 1918 году, в Германии произошла РЕВОЛЮЦИЯ и там, комитет тдже решил, что ВСЕ договоры считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, в том числе и БРЕСТСКИЙ. И по окончанию Первой Мировой ВСЕ ГРАНИЦЫ Российской Империи ВРЗВРАТИЛИ до 1914 года. Посмотрите карту Российской Империи 1914 года. И поход Красной Армии 1939 года (Сталин) ещё раз ВОЗВРАТИЛ ТЕРРИТОРИИ НАЗАД и Присоединтли к СССР. И Вторую Мировую Германия проиграла, Решением Ялтинской Конференции в феврале 1945 года, "О неделимости ГРАНИЦ" УССР снова была в составе СССР. А при разделе 1991 года , СССР, УССР НЕ ОПРЕДЕЛИЛА ГРАНИЦЫ с РСФСР. А забрали АДМИНИСТРАТИВНЫЕ территории, присоединённые в 1922 году.Это ГУБЕРНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Почему в странах Варшавского Договора, вернули ЗЕМЛИ хозяевым 1914-18 года. А РСФСР (Российской Империи) не вернули? Аотму что, НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ ЗАКОНЫ и ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ.
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20 час.
Liudmila Kosteley
Карта 1914 года https://m.ok.ru/video/152826710041978-0
Видео Карта Российской Империи 1914 года | OK.RU
m ok
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19 час.
лл
лина любимцева
А почему бы Зеленскому было жаль украинцев?... Украинцы НЕ ЕГО НАРОД!! ...Его народ - зверские жЫдо-бандэровцы... которые не украинцы и вообще не славяне. Посмотрите, ЧТО ТВОРИТСЯ в секторе Газа... Так это те же самые!!
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17 час.
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