Лукашенко заявил, что Зеленскому не жалко украинский народ

Liudmila Kosteley

Только КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ. Нет такой страны. Ещё в 1919г, во Франции, подводя ИТОГИ Первой Мировой (Германия проиграла) и на каком основании, немцы с бандитом Махно образовали УНР, в 1918 г.Когда шла Гражданская война в России. А т.к. Германия проиграла войну, то БРЕСТСКИй ДОГОВОР 1918 г, сочли НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. И ВСЕ условия немцев, в этом ДОГОВОРЕ. По укловию, Украинская губерния, как и Прибалтика с Финляндией обретали НЕЗАВИСИМОСТЬ. Но т.к. По Закону АНТАНТы, вообще НЕЛЬЗЯ ЗАКЛЮЧАТЬ ПРОМЕЖУТОЧНВЕ ДОГОВОРЫ. А Брестский договор, как раз ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, тем более не действителен. И далее, в 1918 году, в Германии произошла РЕВОЛЮЦИЯ и там, комитет тдже решил, что ВСЕ договоры считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, в том числе и БРЕСТСКИЙ. И по окончанию Первой Мировой ВСЕ ГРАНИЦЫ Российской Империи ВРЗВРАТИЛИ до 1914 года. Посмотрите карту Российской Империи 1914 года. И поход Красной Армии 1939 года (Сталин) ещё раз ВОЗВРАТИЛ ТЕРРИТОРИИ НАЗАД и Присоединтли к СССР. И Вторую Мировую Германия проиграла, Решением Ялтинской Конференции в феврале 1945 года, "О неделимости ГРАНИЦ" УССР снова была в составе СССР. А при разделе 1991 года , СССР, УССР НЕ ОПРЕДЕЛИЛА ГРАНИЦЫ с РСФСР. А забрали АДМИНИСТРАТИВНЫЕ территории, присоединённые в 1922 году.Это ГУБЕРНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Почему в странах Варшавского Договора, вернули ЗЕМЛИ хозяевым 1914-18 года. А РСФСР (Российской Империи) не вернули? Аотму что, НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ ЗАКОНЫ и ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ.