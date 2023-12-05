В ХМАО из-за санкций сорван проект по модернизации аэропорта Нижневартовска

Реконструкция аэропорта Нижневартовска, второго по пассажиропотоку аэропорта Ханты-Мансийского автономного округа, перенесена на три года и пройдет с 2026-2029 годы, сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Александр Лебедев.
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