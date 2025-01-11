Рогов рассказал о приближении российской армии к Днепропетровской области

Российская армия активно продвигается в сторону границы ДНР с Днепропетровской областью Украины, и на некоторых участках расстояние составляет около 5 километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии