FT: Трамп заручился поддержкой бывших спонсоров Десантиса

Американские предприниматели Ричард и Элизабет Уихлейн (более известные как Лиз и Дик), взявшие на себя роль одних из крупнейших доноров покинувшего президентскую гонку губернатора Флориды Рона Десантиса, приняли решение об оказании дальнейшей поддержки Дональду Трампу.