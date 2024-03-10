FT: Трамп заручился поддержкой бывших спонсоров Десантиса

Американские предприниматели Ричард и Элизабет Уихлейн (более известные как Лиз и Дик), взявшие на себя роль одних из крупнейших доноров покинувшего президентскую гонку губернатора Флориды Рона Десантиса, приняли решение об оказании дальнейшей поддержки Дональду Трампу.
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