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Царьград

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Telegram-канал сообщил об аресте стрелявшего в подростка в Электростали

Telegram-канал сообщил об аресте стрелявшего в подростка в Электростали

В Электростали 35-летний мужчина, обвиняемый в стрельбе в 14-летнего подростка с балкона, заключен под домашний арест на два месяца.

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