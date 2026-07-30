Трамп мечтает стать первым президентом США, который свергнет правительство Кубы

Самозваный «президент мира», который обещал, что США не будут участвовать в войнах, который выдвигал свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира и основал так называемый Совет мира, за время своего второго президентского срока уже совершил нападения на Венесуэлу, Эквадор, потопил около 160 мирных рыбаков в Карибском море и Тихом океане.