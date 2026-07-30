Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

70 подписчиков

Трамп мечтает стать первым президентом США, который свергнет правительство Кубы

Трамп мечтает стать первым президентом США, который свергнет правительство Кубы

Самозваный «президент мира», который обещал, что США не будут участвовать в войнах, который выдвигал свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира и основал так называемый Совет мира, за время своего второго президентского срока уже совершил нападения на Венесуэлу, Эквадор, потопил около 160 мирных рыбаков в Карибском море и Тихом океане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии