Надели маски: криминал Леди Гаги и саундтрек Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон перевоплотилась в дикобразиху, а Леди Гага — в убийцу. Следующей героиней автора бестселлеров Майка Омера станет переговорщица, рисунки Виктора Цоя выставят в «Манеже», а актер Евгений Цыганов впервые сыграл в кукольном спектакле.