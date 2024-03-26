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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Худайбердиева рассказала, что ее путают с Загитовой: «Для меня кринж года, когда ко мне подходят и говорят: «Алина, можно сфотографироваться?»

Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным и является чемпионкой России прошлого сезона.

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