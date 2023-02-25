Пригожин ответил губернатору Свердловской области

Основатель ЧВК «Вагнер» и владелец кейтеринговых компаний Евгений Пригожин в ответ на предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева продолжать «стряпать котлеты» заявил, что «таких» во время Великой Отечественной войны расстреливали.