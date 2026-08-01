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Аргументы недели

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В случае новых атак со стороны США власти Ирана обещают ответить ударами по Израилю и странам Персидского залива

В случае новых атак со стороны США власти Ирана обещают ответить ударами по Израилю и странам Персидского залива

На фоне сообщений о возможных американских ударах по иранской энергетической и инфраструктурной системе Израиль усиливает меры обороны и боеготовность, однако официальных изменений в инструкциях Службы тыла пока нет.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Так нужно бить по ушам рыжего Трампа! А остальным пора подумать какую защиту им принесли США!
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