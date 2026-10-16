Белорусская железная дорога с 17 октября по 26 ноября меняет маршруты поездов №302/301 Минск — Адлер и №490/489 Минск — Анапа: составы пойдут через Могилев, Оршу и Брянск вместо Гомеля, для пассажиров участка Гомель — Минск назначены дополнительные поезда №611 и №612.
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