МИРОВЫЕ СМИ: НЕТ ВОЛШЕБНОГО ОРУЖИЯ, КОТОРОЕ БЫ СПАСЛО УКРАИНУ

Natalija Osminina

"Читаешь невнимательно!?)" - Я как раз очень вниматкльно прочитала. Но Вы стали метаться и увиливать. Только сейчас и ответили: "Думаю что ждут когда весь Донбасс освободят!" Ну-ну! Смешно... Если у Вас такая логика, вернее, её отсуствие, тогда разговаривать с Вами - только время терять. Логического и аналитического мышления у пользователей МТ нет напрочь.