Элла МАЙСТРЕНКО Запад всё ещё продолжает надеяться на чудо, вернее, на некое волшебное оружие, которое в один миг сможет переломить ситуацию на фронте и спасёт Украину от поражения.
МИРОВЫЕ СМИ: НЕТ ВОЛШЕБНОГО ОРУЖИЯ, КОТОРОЕ БЫ СПАСЛО УКРАИНУ
Комментарии
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Natalija Osminina
"Читаешь невнимательно!?)" - Я как раз очень вниматкльно прочитала. Но Вы стали метаться и увиливать. Только сейчас и ответили: "Думаю что ждут когда весь Донбасс освободят!" Ну-ну! Смешно... Если у Вас такая логика, вернее, её отсуствие, тогда разговаривать с Вами - только время терять. Логического и аналитического мышления у пользователей МТ нет напрочь.
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1 час.
Natalija Osminina
И почему Вы мне тыкаете? Я с Вами гусей не пасла. Что за сброд на МТ..
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1 час.
vagas Karlito
Пардон чисто в торопях!)
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52 мин.
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