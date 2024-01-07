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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жезус может не сыграть с «Ливерпулем» из-за проблем с коленом. Форвард «Арсенала» получил травму перед матчем

Жезус может не сыграть с «Ливерпулем» из-за проблем с коленом. Форвард «Арсенала» получил травму перед матчем

Сегодня «Арсенал» примет «Ливерпуль» в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Как сообщает Daily Mail, Жезус получил травму колена.

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