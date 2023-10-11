Запад делает с Газой то, что они хотелы бы сделать с Сирией, Ираном, Россией...

Когда я смотрю, как весь Западный мир бьётся в падучей и грозится карами небесными крохотной Газе (кстати, площадь сектора Газа 360 квадратных километров - это примерно площадь Славянско-Краматорской агломерации), я задаю себе вопрос: а что вообще стряслось? Почему такая истерика?Мне кажется, дело в том, что:1.