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Расчет орудия Д-20 уничтожил КНП с личным составом ВСУ в Часовом Яре

Расчет орудия Д-20 уничтожил КНП с личным составом ВСУ в Часовом Яре

Расчет 152-миллиметрового орудия Д-20 Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил командно-наблюдательный пункт (КНП) с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах Часового Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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