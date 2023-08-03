Серьёзная проблема: Китай ужесточает процедуру поставки дронов за границу

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Не думаю, что это сильно скажется на ход СВО. Как заявляла бабка Шайга, бойцы обеспечиваются мощностями Минобороны. Не верю я правда старухе, но зато Верю в Нашу Победу!