Русская весна

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Серьёзная проблема: Китай ужесточает процедуру поставки дронов за границу

Серьёзная проблема: Китай ужесточает процедуру поставки дронов за границу

Китай с 1 сентября ужесточает процедуру поставки дронов за границу и вводит экспортный контроль на ряд типов БпЛА.

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Не думаю, что это сильно скажется на ход СВО. Как заявляла бабка Шайга, бойцы обеспечиваются мощностями Минобороны. Не верю я правда старухе, но зато Верю в Нашу Победу!
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16 час.

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