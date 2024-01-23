Борис Леонтьев

«Руководитель ГУВД Бишкека Мелис Турганбаев заявил,что депортация граждан Киргизии из России привела к резкому росту преступности в городе.» Как я и говорил, о том почему диаспоры так себя ведут - чем больше вышлем, тем выше будет преступность на их исторической родине. И господин только одной этой фразой подтвердил то, что: Когда-то Россия, а позже и СССР посылали в эти страны лучших для того чтобы поднять их экономику, создать там промышленность, поднять их образовательный и культурный уровень. Теперь в благодарность за это данные страны присылают в Россию своих бандитов и отбросы общества, пытаясь в угоду своим западным друзьям таким образом Россию уничтожить. Ну, а это в свою очередь говорит о том, что те у нас, кто ратует за чаяния мигрантов есть злостные негодяи и враги России и её народа.