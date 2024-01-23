СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Киршанская
    Ну и последний вопрос - Хазин недавно сказал, что выход для  Российской экономики  надо искать в экономике 30-х годов...Чем был Большой т...
  • елена
    У нас здесь чурка затесался, наверное, азер) Во всех постах ставит " дизлайк" . Вали домой, "патриот" хренов. Что же ...Азербайджанцы — п...
  • елена
    Азер- патриот России?? Мразь он конченная. Пусть валит в свой Азербайджан, скотина! Что вообще всё эти чурки делают в...Азербайджанцы — п...

Руководитель ГУВД Бишкека Мелис Турганбаев заявил,что депортация граждан Киргизии из России привела к резкому росту преступности в городе

Руководитель ГУВД Бишкека Мелис Турганбаев заявил,что депортация граждан Киргизии из России привела к резкому росту преступности в городе

# Чернильница Дожили: МИД Киргизии затребовал проверку по факту унижения мигрантов силовиками Друзья, буквально вчера мы с вами обсуждали прошедший совсем недавно в Екатеринбурге рейд силовиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Леонтьев
«Руководитель ГУВД Бишкека Мелис Турганбаев заявил,что депортация граждан Киргизии из России привела к резкому росту преступности в городе.» Как я и говорил, о том почему диаспоры так себя ведут - чем больше вышлем, тем выше будет преступность на их исторической родине. И господин только одной этой фразой подтвердил то, что: Когда-то Россия, а позже и СССР посылали в эти страны лучших для того чтобы поднять их экономику, создать там промышленность, поднять их образовательный и культурный уровень. Теперь в благодарность за это данные страны присылают в Россию своих бандитов и отбросы общества, пытаясь в угоду своим западным друзьям таким образом Россию уничтожить. Ну, а это в свою очередь говорит о том, что те у нас, кто ратует за чаяния мигрантов есть злостные негодяи и враги России и её народа.
Ответить
2 час.
nestor 19
Что и требовалось доказать - вся мерзость из СрАзиатских республик сливается в Россию
Ответить
2 час.
Аркадий Цыганов
Нормальные и дома всё нашли. Бандиты в Россию.
Ответить
54 мин.

Картина дня

наверх