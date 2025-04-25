Сотрудники МВД по РСО-Алания провели занятия со студентами Северо-Кавказского горно-металлургического института

В преддверии 90-летия со дня образования службы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, сотрудники ПДН МВД по Республике Северная Осетия-Алания, совместно с коллегами из Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РСО-Алания и Управления по работе с личным составом МВД по РСО-Алания, провели важные профилактические занятия со студентами Северо-Кавказского горно-металлургического института.