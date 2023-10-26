ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Шэу, усё пропало! Россияне заелись - доллар уже по 93 рубля, и тот не берут. Западное всепропадалово заглохло, пятиколоночников кышкнули под лавку.
Письмо гниды в Пентагон
Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Русский долго запрягает, да быстро едет. Вот мы 30 лет запрягали и никуда не ехали, а тут вдруг СВО и что, телега наполовину полна, с ней далеко не уедешь,, пришлось перезапрягать.
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3 д.
Сергей Кептицин
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3 д.
Владимир
"— Какие, батюшка, у вас прихожане! Стоят на службе спокойно и благочинно, а раньше—то всё руками комаров отгоняли. — А я теперь в кадило фумигатор кладу. Потому и не кусают..."
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2 д.
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