Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Письмо гниды в Пентагон

Письмо гниды в Пентагон

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Шэу, усё пропало! Россияне заелись - доллар уже по 93 рубля, и тот не берут. Западное всепропадалово заглохло, пятиколоночников кышкнули под лавку.

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Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Русский долго запрягает, да быстро едет. Вот мы 30 лет запрягали и никуда не ехали, а тут вдруг СВО и что, телега наполовину полна, с ней далеко не уедешь,, пришлось перезапрягать.
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3 д.
Сергей Кептицин
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3 д.
Владимир
&quot;— Какие, батюшка, у вас прихожане! Стоят на службе спокойно и благочинно, а раньше—то всё руками комаров отгоняли. — А я теперь в кадило фумигатор кладу. Потому и не кусают...&quot;
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2 д.

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