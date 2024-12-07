«Всего четыре проекта». Как изменятся севастопольские причалы?

В Севастополе на архитектурно-художественном совете были представлены проекты строительства контрольно-пропускных пунктов и билетных касс на пирсе на Радиогорке в районе Матюшенко и на пирсе № 10 на Северной стороне, а также проект реконструкции здания контрольно-пропускного пункта и билетных касс пирса № 147 на Графской пристани.