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Царьград

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Дети российской "элиты" выбирают Бали и Дубай: Результаты расследования известны

Дети российской "элиты" выбирают Бали и Дубай: Результаты расследования известны

Результаты расследования говорят сами за себя. После того как отпрыски представителей так называемой элиты сдали сами себя, осталось лишь потянуть за ниточку.

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Комментарии
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Р
Рекрут
Понятно про чиновников, однако, автор, а дети не чиновников. которых вообще множество, проживающих на западе, это что, патриоты?  и в количественном выражении детей не чиновников на западе больше. т.е. они и их родителя предают Россию, это нормально?или это другое?
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14 час.
ИП
Игорь Петров
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14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
То что отпрыски, да и сами в подавляющем своим большинстве политики, чиновники и т.д., бизнесменов, олигархов судей, прокуров, налоговиков и т.д. пойдут на передок СВО, на защиту России и народа, эту мысль может допустит только клиент Сербского или Кащенко. Так что о патриотизме, любви к Родине и т.д. можно забыть.... Народ все видит и все понимает...
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13 час.

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