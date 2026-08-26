2026 елда Татарстанда авылларны комплекслы үстерүгә 10,6 млрд сум акча тотылачак

Татарстанда 2026 елда авылларны комплекслы үстерүгә 10,6 млрд сум акча тотылачак. Бу хакта Экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе урынбасары, «Бердәм Россия» партиясенең «Россия авылы» проектының төбәк координаторы Нәҗип Хаҗипов «2026 елда «Авыл территорияләрен комплекслы үстерү» дәүләт программасы буенча проектларны гамәлгә ашыруга партия контроле» темасына селектор киңәшмәсе йомгаклары буенча хәбәр итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым